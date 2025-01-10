Байындыр сыграет за МЮ против "Арсенала" в Кубке Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что против "Арсенала" в Кубке Англии сыграет запасной голкипер Алтай Байындыр.

Предыдущее появление Байындыра в воротах "Юнайтед" обернулось поражением 4:3 от "Тоттенхэма" и вылетом из Кубка Лиги. Тогда 26-летний турок пропустил "сухой лист" в исполнении Сона Хен Мина.



Несмотря на это, Аморим планирует довериться Байындыру в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд к "Арсеналу" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



"Это особенная позиция, и это очень хороший вопрос. Сыграет Алтай", — цитирует Аморима Evening Standard.