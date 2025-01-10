Мареска: "Чилуэлл думает, что уйдет"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что защитник Бен Чилуэлл готовится к уходу из клуба.

Отказавшись покидать "Челси" прошлым летом, Чилуэлл сыграл лишь один матч в этом сезоне. Бен окончательно понял, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".



В данный момент Чилуэлл сидит на чемоданах, как и полузащитник Чезаре Казадеи, поэтому Мареска не будет использовать обоих против "Моркама" в Кубке Англии в субботу.



"Чилуэлл думает, что уйдет, и будет лучше избежать его использования, чтобы избежать травмы".



"Чезаре не будет в заявке — та же ситуация, что и у Чилуэлла. Это не лучший момент, чтобы позволить ему сыграть, учитывая то, что ему может предоставиться возможность уйти", — цитирует Мареску Sky Sports.