Мареска: "Чилуэлл думает, что уйдет"

Бен Чилуэлл Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что защитник Бен Чилуэлл готовится к уходу из клуба.

Отказавшись покидать "Челси" прошлым летом, Чилуэлл сыграл лишь один матч в этом сезоне. Бен окончательно понял, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".

В данный момент Чилуэлл сидит на чемоданах, как и полузащитник Чезаре Казадеи, поэтому Мареска не будет использовать обоих против "Моркама" в Кубке Англии в субботу.

"Чилуэлл думает, что уйдет, и будет лучше избежать его использования, чтобы избежать травмы".

"Чезаре не будет в заявке — та же ситуация, что и у Чилуэлла. Это не лучший момент, чтобы позволить ему сыграть, учитывая то, что ему может предоставиться возможность уйти", — цитирует Мареску Sky Sports.


Метки Казадеи, Мареска, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 19:00

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