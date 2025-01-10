Бентанкур получил сотрясение и вернется через пару недель
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур отделался сотрясением и уже через пару недель сможет вернуться на футбольное поле.
Напомним, Бентанкур потерял сознание в самом начале первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшую среду.
Пытаясь сыграть головой по мячу, Родриго просто рухнул на газон, причем случилось это без контакта с кем-либо из других игроков.
Бентанкуру потребовались носилки и кислородная маска, чтобы покинуть поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", однако в госпитале у 27-летнего игрока сборной Уругвая обнаружили лишь сотрясение.
"К счастью, у нас хорошие новости. Он побывал в госпитале, и они провели все возможные проверки, убедившись, что все в порядке. Сейчас он вернулся домой, он в порядке, он чувствует себя хорошо".
"Разумеется, мы будем следовать протоколам. Думаю, мы подождем пару недель, чтобы просто убедиться, что все нормально, но, к счастью, это выглядит так, что это сотрясение и ничего кроме", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу Sky Sports.
10.01.2025 18:00
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