Бентанкур получил сотрясение и вернется через пару недель

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур отделался сотрясением и уже через пару недель сможет вернуться на футбольное поле.

Напомним, Бентанкур потерял сознание в самом начале первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшую среду.



Пытаясь сыграть головой по мячу, Родриго просто рухнул на газон, причем случилось это без контакта с кем-либо из других игроков.



Бентанкуру потребовались носилки и кислородная маска, чтобы покинуть поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", однако в госпитале у 27-летнего игрока сборной Уругвая обнаружили лишь сотрясение.



"К счастью, у нас хорошие новости. Он побывал в госпитале, и они провели все возможные проверки, убедившись, что все в порядке. Сейчас он вернулся домой, он в порядке, он чувствует себя хорошо".



"Разумеется, мы будем следовать протоколам. Думаю, мы подождем пару недель, чтобы просто убедиться, что все нормально, но, к счастью, это выглядит так, что это сотрясение и ничего кроме", — цитирует главного тренера "шпор" Анге Постекоглу Sky Sports.