"Ньюкасл" планирует купить Рамсдейла

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла.

Рамсдейл только в августе присоединился к "Саутгемптону" после того, как прошлый сезон провел за спиной у Давида Райи в "Арсенале".



На "Сент-Мэри" Рамсдейл обрел столь желанную игровую практику, однако все идет к тому, что "святые" покинут Премьер-Лигу по итогам этого сезона.



По информации talkSPORT, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Рамсдейла, собираясь пригласить 26-летнего англичанина на место Мартина Дубравки.



В данный момент Дубравка находится на пороге перехода в саудовский "Аль-Шабаб", хотя Хау не потерял надежду убедить ветерана остаться в "Ньюкасле" до конца сезона.