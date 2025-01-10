"Арсенал" снова сыграет другим мячом

Микель Артета К удивлению главного тренера "Арсенала" Микелю Артете, его команда сыграет еще одним другим мячом против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Напомним, после домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги в минувший вторник Артета пожаловался на игровой мяч.

Артета сетовал, что мяч Кубка Лиги от Puma летит высоко и имеет другое сцепление, нежели привычная сфера Премьер-Лиги от Nike.

В ближайшее воскресенье, когда на "Эмирейтс" пожалует "Юнайтед" в рамках Кубка Англии, "Арсеналу" снова предстоит сыграть другим мячом, причем этот мяч будет отличаться от всех остальных матчей 3-го раунда турнира, сообщает The Sun.

Поскольку "Юнайтед" является действующим обладателем Кубка Англии, то все матчи с его участием в турнире играются специальной версией мяча FA Cup Ultimax Pro Winners от Mitre.

Игровой мяч Mitre


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. seagull77 10.01.2025 14:05 # seagull77
    Самая тупая отмазка, Уретра в своем стиле.

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  2. thegodfather 10.01.2025 14:04 # thegodfather
    Вуахахааа пуканиры

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