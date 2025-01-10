"Арсенал" снова сыграет другим мячом

К удивлению главного тренера "Арсенала" Микелю Артете, его команда сыграет еще одним другим мячом против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Напомним, после домашнего поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги в минувший вторник Артета пожаловался на игровой мяч.



Артета сетовал, что мяч Кубка Лиги от Puma летит высоко и имеет другое сцепление, нежели привычная сфера Премьер-Лиги от Nike.



В ближайшее воскресенье, когда на "Эмирейтс" пожалует "Юнайтед" в рамках Кубка Англии, "Арсеналу" снова предстоит сыграть другим мячом, причем этот мяч будет отличаться от всех остальных матчей 3-го раунда турнира, сообщает The Sun.



Поскольку "Юнайтед" является действующим обладателем Кубка Англии, то все матчи с его участием в турнире играются специальной версией мяча FA Cup Ultimax Pro Winners от Mitre.



