"Арсенал" планирует вернуться за Исаком

"Арсенал" планирует возобновить интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку по окончании сезона.

"Арсенал" был заинтересован в покупке Исака еще прошлым летом, однако озвученная за Александера цена в 100 миллионов фунтов показалась "канонирам" чрезмерной.



"Арсенал" и не мог позволить себе потратить такие деньги на Исака по причине ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей.



С тех пор Исак забил 15 голов за "Ньюкасл", в том числе победный против "Арсенала" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги на этой неделе (0:2).



"Арсенал" по-прежнему остро нуждается в забивном нападающем и, как утверждает Daily Mail, планирует предпринять новую попытку заполучить 25-летнего игрока сборной Швеции.



Грядущим летом Исак не будет стоит дешевле, и чтобы позволить себе покупку за девятизначную сумму, "Арсеналу" придется проявить изобретательность на трансферном рынке.