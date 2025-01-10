"Борнмут" претендует на Эвана Фергюсона

"Борнмут" стал серьезным претендентом на нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

Новый год начался для "Борнмута" с того, что Эванилсон получил перелом плюсневой кости стопы, а Энес Унал выбыл до конца сезона с надрывом крестообразных связок колена.



Поэтому "Борнмуту" срочно потребовалось усиление нападения. "Вишенки" уже отозвали из аренды в "Уотфорде" Даниэля Джеббисона, но параллельно ищут еще одного игрока в переднюю линию.



По информации TEAMtalk, "Борнмут" уже обратился к "Брайтону" насчет Фергюсона, а также переговорил с лагерем 20-летнего ирландца.



Для приобретения Фергюсона в январе, "Борнмуту" придется раскошелиться минимум на 40 миллионов фунтов. Также "вишенки" могут попытаться арендовать Эвана.



В качестве альтернативы Фергюсону "Борнмут" рассматривает Доминика Калверт-Левина, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона.