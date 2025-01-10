Мойес готов возглавить "Эвертон" на остаток сезона

Дэвид Мойес готов заступить на должность главного тренера "Эвертона" на остаток этого сезона.

Накануне "Эвертон" объявил об увольнении Шона Дайча, причем случилось это за считанные часы до победного для "ирисок" матча 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо" (2:0).



А сегодня новые владельцы "Эвертона" из The Friedkin Group проводят встречу с Мойесом, который, как утверждает talkSPORT, готов откликнуться на сигнал о спасении своего бывшего клуба.



Если стороны договорятся, и Мойес вернется на "Гудисон Парк", где он провел 11 лет своей тренерской карьеры, у Дэвида будет 19 матчей Премьер-Лиги, чтобы обезопасить "Эвертон" от вылета из Премьер-Лиги.



Ожидается, что Мойес подпишет краткосрочный контракт, но если компромисс не будет найден, "Эвертон" обратится к запасным вариантам, среди которых значится покинувший "Милан" в декабре Паулу Фонсека.