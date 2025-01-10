"Юнайтед" решил поспорить с "Арсеналом" за Мбемо

"Манчестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Сейчас Мбемо проводит свой лучший с точки зрения результативности сезон в карьере, забив 13 голов в 20 матчах Премьер-Лиги. Форма Бриана позволила "Брентфорду" безболезненно перенести отъезд Айвена Тоуни в Саудовскую Аравию.



"Арсенал" уже добавил Мбемо в шорт-лист своих целей и может предложить 40 миллионов фунтов за 25-летнего камеруно-француза в январе или по окончании сезона.



Однако Daily Star утверждает, что "Юнайтед" тоже собирается побороться за Мбему. Главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму нравится универсализм Бриана, который способен сыграть по всему фронту атаки, а также его работоспособность.



При этом "Брентфорд" надеется сохранить свою звезду в январе и не ожидает, что Мбемо, которым также интересуется "Ньюкасл", будет настаивать на трансфере посреди сезона.



Добавим, Мбемо выступает за "Бренфорд" после своего перехода из "Труа" за рекордные для "пчел" на тот момент 5.9 млн. фунтов в 2019 году. По своему контракту Бриан получает 50,000 фунтов в неделю.