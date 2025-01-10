"Милан" может позволить себе менее половины зарплаты Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Итальянский "Милан" хочет взять Маркуса Рэшфорда в аренду на вторую половину сезона, но может позволить себе менее половины зарплаты нападающего "Манчестер Юнайтед".

Подыскивая новый клуб Рэшфорду, брат и агент игрока Дуэйт Майнард первым делом отправился в Италию на переговоры с "Миланом".

По информации The Times, "Милан" действительно заинтересован в аренде Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в 325,000 фунтов в неделю — это чересчур для "россонери".

"Милан" собирается сказать "Юнайтед", что готов платить Рэшфорду только 150,000 фунтов в неделю, а значит больше половины зарплаты Маркуса останется на "красных дьяволах".

Своим идеальным направлением Рэшфорд рассматривает "Барселону", но из-за своей финансовой ситуации каталонский клуб едва ли сможет пригласить 27-летнего англичанина.


Метки Манчестер Юнайтед, Милан, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 195

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 10.01.2025 09:07 # quavo
    Майну пидараса в подарок , пусть 70 получает там

    (ответить)

  2. quavo 10.01.2025 09:06 # quavo
    Да сбагрить эту пидарку на леао махнуть, и пусть там в милане сидит за 150 кк

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: