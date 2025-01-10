"Милан" может позволить себе менее половины зарплаты Рэшфорда

Итальянский "Милан" хочет взять Маркуса Рэшфорда в аренду на вторую половину сезона, но может позволить себе менее половины зарплаты нападающего "Манчестер Юнайтед".

Подыскивая новый клуб Рэшфорду, брат и агент игрока Дуэйт Майнард первым делом отправился в Италию на переговоры с "Миланом".



По информации The Times, "Милан" действительно заинтересован в аренде Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в 325,000 фунтов в неделю — это чересчур для "россонери".



"Милан" собирается сказать "Юнайтед", что готов платить Рэшфорду только 150,000 фунтов в неделю, а значит больше половины зарплаты Маркуса останется на "красных дьяволах".



Своим идеальным направлением Рэшфорд рассматривает "Барселону", но из-за своей финансовой ситуации каталонский клуб едва ли сможет пригласить 27-летнего англичанина.