"Милан" может позволить себе менее половины зарплаты Рэшфорда
Итальянский "Милан" хочет взять Маркуса Рэшфорда в аренду на вторую половину сезона, но может позволить себе менее половины зарплаты нападающего "Манчестер Юнайтед".
Подыскивая новый клуб Рэшфорду, брат и агент игрока Дуэйт Майнард первым делом отправился в Италию на переговоры с "Миланом".
По информации The Times, "Милан" действительно заинтересован в аренде Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в 325,000 фунтов в неделю — это чересчур для "россонери".
"Милан" собирается сказать "Юнайтед", что готов платить Рэшфорду только 150,000 фунтов в неделю, а значит больше половины зарплаты Маркуса останется на "красных дьяволах".
Своим идеальным направлением Рэшфорд рассматривает "Барселону", но из-за своей финансовой ситуации каталонский клуб едва ли сможет пригласить 27-летнего англичанина.
10.01.2025 09:00
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Последние комментарии:
Майну пидараса в подарок , пусть 70 получает там
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Да сбагрить эту пидарку на леао махнуть, и пусть там в милане сидит за 150 кк
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