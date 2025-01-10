"Сити" сделал официальное предложение по Хусанову
"Манчестер Сити" сделал официальное предложение о приобретении центрального защитника французского "Ланса" Абдукодира Хусанова.
По информации Sky Sport Germany, направленное в четверг предложение "Сити" составило 50 миллионов евро (42 млн. фунтов), включая бонусы.
В данный момент Хусанов ожидает, когда "Ланс" договорится с "Сити" и даст ему зеленый свет на прохождение медосбледования в клубе Премьер-Лиги.
20-летний узбек отметился 11 появлениями в стартовом составе "Ланса" в этом сезоне Лиги 1.
10.01.2025 08:00
Просмотров: 709
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: