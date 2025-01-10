"Сити" договорился с Рейсом и Мармушем

"Манчестер Сити" достиг устных договоренностей с защитником "Палмейраса" Витором Рейсом и нападающим "Айнтрахта" Омаром Мармушем насчет личных контрактов.

По информации Sky Sport Germany, Мармуш является целью номер один "Сити" на январь, и Омар согласился перейти к "горожанам" немедленно.



"Айнтрахт" уже был уведомлен о компромиссе между "Сити" и Мармушем и теперь ожидает, когда "горожане" сделают свое предложение по 25-летнему египтянину, которого клуб Бундеслиги оценивает в 67 миллионов фунтов.



Одновременно с этим "Сити" заручился согласием Рейса, который теперь ждет, когда два клуба договорятся между собой.



Правда, в данный момент "Сити" не готов расстаться с 33 млн. фунтов, в которые "Палмейрас" оценивает 18-летнего бразильца.