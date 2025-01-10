"Сити" договорился с Рейсом и Мармушем

Омар Мармуш "Манчестер Сити" достиг устных договоренностей с защитником "Палмейраса" Витором Рейсом и нападающим "Айнтрахта" Омаром Мармушем насчет личных контрактов.

По информации Sky Sport Germany, Мармуш является целью номер один "Сити" на январь, и Омар согласился перейти к "горожанам" немедленно.

"Айнтрахт" уже был уведомлен о компромиссе между "Сити" и Мармушем и теперь ожидает, когда "горожане" сделают свое предложение по 25-летнему египтянину, которого клуб Бундеслиги оценивает в 67 миллионов фунтов.

Одновременно с этим "Сити" заручился согласием Рейса, который теперь ждет, когда два клуба договорятся между собой.

Правда, в данный момент "Сити" не готов расстаться с 33 млн. фунтов, в которые "Палмейрас" оценивает 18-летнего бразильца.


Метки Айнтрахт, Манчестер Сити, Мармуш, Палмейрас, Рейс

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 07:00

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  1. vals1702 10.01.2025 07:41 # vals1702
    усиления под 5й дивизион)

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  2. alexomck 10.01.2025 07:07 # alexomck
    К шайтану пойти решил, ну и пусть губит карьеру там

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