"Эвертон" договаривается о возвращении Мойеса

"Эвертон" договаривается о возвращении Дэвида Мойеса на должность главного тренера.

Ранее в четверг "Эвертон" объявил об увольнении Шона Дайча, который провел на тренерском мостике "ирисок" два года.



Соответствующее решение было принято новыми владельцами "Эвертона" за считанные часы до матча Кубка Англии против "Питерборо", в котором руководить первой командой "ирисок" было поручено Шеймусу Коулмену и Лейтону Бэйнсу.



По всей видимости, дуэт Колумена и Бэйнса не задержится, потому что "Эвертон" уже определился с заменой Дайчу и собирается вернуть Мойеса, сообщает The Telegraph.



В свое время Мойес провел 11 лет в "Эвертоне", покинув мерсисайдский клуб в 2013 году, чтобы стать преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".



61-летний шотландец находится без работы с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Вест Хэмом".