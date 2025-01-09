"Ливерпуль" открыт к покупке Кварацхелии в январе

"Ливерпуль" может приобрести вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию, если тот решит покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

Кварацхелия заслужил репутацию одного из ярчайших атакующих игроков после своего перехода из казанского "Рубина" в "Наполи" в 2022 году.



23-летний грузин забил 30 голов и отдал 29 результативных передач в 107 матчах за "Наполи", сыграв ключевую роль в завоевании титула Серии в сезоне 2022/23.



"Наполи" пока не удалось склонить Кварацхелию к продлению своего рассчитанного до 2027 года контракта, и эта ситуация привлекла внимание европейских грандов.



По информации The Athletic, претендентом номер один на Кварацхелию является ПСЖ, однако "Ливерпуль" тоже следит за ситуацией и готов рассмотреть возможность покупки Хвичи.



Кварацхелия предпочитает действовать на левом краю атаки, где у "Ливерпуля" могут сыграть Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота и Дарвин Нуньес, и для приглашения Хвичи "красным", вероятно, придется продать кого-нибудь из перечисленных игроков.



Добавим, грядущим летом на "Энфилд" прибудет партнер Кварацхелии по сборной Грузии в лице голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили.