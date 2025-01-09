"Ливерпуль" открыт к покупке Кварацхелии в январе
"Ливерпуль" может приобрести вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию, если тот решит покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.
Кварацхелия заслужил репутацию одного из ярчайших атакующих игроков после своего перехода из казанского "Рубина" в "Наполи" в 2022 году.
23-летний грузин забил 30 голов и отдал 29 результативных передач в 107 матчах за "Наполи", сыграв ключевую роль в завоевании титула Серии в сезоне 2022/23.
"Наполи" пока не удалось склонить Кварацхелию к продлению своего рассчитанного до 2027 года контракта, и эта ситуация привлекла внимание европейских грандов.
По информации The Athletic, претендентом номер один на Кварацхелию является ПСЖ, однако "Ливерпуль" тоже следит за ситуацией и готов рассмотреть возможность покупки Хвичи.
Кварацхелия предпочитает действовать на левом краю атаки, где у "Ливерпуля" могут сыграть Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота и Дарвин Нуньес, и для приглашения Хвичи "красным", вероятно, придется продать кого-нибудь из перечисленных игроков.
Добавим, грядущим летом на "Энфилд" прибудет партнер Кварацхелии по сборной Грузии в лице голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили.
09.01.2025 23:00
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а не пойти ли подливерным нахуй?)
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С учетом, что Слот Нуньеса столба отыгрывать заставляет, из-за чего тот вообще забивать почти перестал. Даже при обмене на оного с доплатой, кто ещё должен уйти или на лавку сесть? Справа, если Салаха не продлят, грузин может?
Гакпо нормально только слева играет. Жота и Диас могут слева, но сейчас чаще в центре. Гонять Хвичу с центра на лево? Какой-то перебор классных игроков на эти две позиции, когда есть невменяемо дешевый, относительно своего таланта Мармуш, и справа не всё так классно.
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Ещё и дороже Мармуша? Лол:))
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Нахуй не нужен
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