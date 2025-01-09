"Брайтон" и "Боруссия" интересуются Харви Эллиоттом

"Брайтон" и дортмундская "Боруссия" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Ливерпуля" Харви Эллиотте.

Из-за травмы в начале сезона Эллиотт оказался ограничен в игровых минутах и пока не смог произвести впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.



В этом сезоне Эллиотт отметился только одним появлением в стартовом составе "Ливерпуля", и случилось это в матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" в декабре.



По информации Sky Sports, сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Бундеслиги следят за ситуацией 21-летнего англичанина, который может покинуть "Ливерпуль" в этом месяце или после окончания сезона.



Среди этих клубов называются "Боруссия", которая имеет большой опыт по развитию английских талантов, а также "Брайтон", готовый обеспечить Эллиотта игровой практикой на уровне Премьер-Лиги.