Амад Диалло связал свое будущее с МЮ до 2030 года

Как и ожидалось, вингер "Манчестер Юнайтед" Ама Диалло заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Диалло истекал уже в конце этого сезона. "Юнайтед" принадлежала опция его продления на 12 месяцев, но клуб решил сразу заключить новую сделку с Амадом.



После нескольких месяцев переговоров Диалло все же согласился связать свое будущее с "Юнайтед" до 2030 года. Также Амад получил существенную прибавку к зарплате, как и подобает важному игроку первой команды.



К настоящему моменту Диалло сыграл 50 матчей за "Юнайтед". В этом сезоне 22-летний ивуариец забил шесть голов, отдал семь результативных передач и дважды признавался Игроком Месяца у "красных дьяволов".



"Я научился столь многому с момента переход сюда четыре года назад. Я очень благодарен тренерам и персоналу, которые помогли моему развитию, а также фанатам, которые подгоняли меня вперед каждый день".



"Это сложный сезон для каждого, но я полностью верю, что мы на правильном пути и что будущее будет по-настоящему особенным. Я готов приложить все усилия, чтобы помочь команде и заставить наших болельщиков снова испытать гордость", — сообщил Диалло.