"Эвертон" объявил об увольнении Шона Дайча
"Эвертон" объявил об увольнении своего главного тренера Шона Дайча, который провел в клубе два года.
Дайч тренировал "Эвертон" с января 2023, два раза подряд продлевая прописку мерсисайдского клуба в Премьер-Лиге, даже несмотря на снятие очков в прошлом сезоне.
Однако новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин отказался мириться с борьбой за выживание и указал Дайчу на дверь. Шон оставил "ирисок" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в одном очке над зоной вылета.
Решение об увольнении 53-летнего Дайча было принято за считанные часы до домашнего матча 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо" из Лиги Один.
Руководить "Эвертоном", пока клуб ищет замену Дайчу, будут капитан Шеймус Коулмен и тренер команды U-18 "ирисок" Лейтон Бэйнс.
Добавим, в последние дни с работой в "Эвертоне" связывали Грэма Поттера, который сегодня возглавил "Вест Хэм". Также к "ирискам" сватают Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует "Фенербхче".
09.01.2025 20:00
Просмотров: 727
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«Раскукарекался сын шлюхи». Нацисты из ДШРГ «Русич» пригрозили «зарезать как собаку» депутата Госдумы Федорова за поддержку многонационализма. Ранее «Русич» «братался» с чеченским «Ахматом»
срусичи ухехе
(ответить)
Огромный хрен защеку заглоту
Российские войска начали бои за Суджу в Курской области
Сейчас бои идут на востоке и юго-востоке города, а также еще в ряде населенных пунктов курского приграничья.
В частности, известно, что десантники 155-й бригады ВС РФ практически окружили Малую Локню, в которой находятся около 1000 украинских военных, отрезанных от основной группировки в Судже.
Поздняков. Подписаться
(ответить)
тупее пидорусов только лузерхуйцы
Ебанаты: после очистки пляжей Анапы от мазута водители отправились мыть технику прямо в море.
(ответить)
Давно пора
(ответить)
Фридкин - уебок. Дайч ультра топ.
(ответить)
Так-то думаю в следующем сезоне сменит по осени арне заглота.
В этом не уволят еще, на жопной тяге клопа дорулят до финиша.
(ответить)
Думалось что это мю похорошел.
А это подзалупл посыпался ахахаха, что уже мертвому ттх забить не могут
Оруууу
(ответить)
придёт чмоу и выведет ирисок в шип
(ответить)
вот клоуны
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий