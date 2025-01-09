"Эвертон" объявил об увольнении Шона Дайча

Шон Дайч "Эвертон" объявил об увольнении своего главного тренера Шона Дайча, который провел в клубе два года.

Дайч тренировал "Эвертон" с января 2023, два раза подряд продлевая прописку мерсисайдского клуба в Премьер-Лиге, даже несмотря на снятие очков в прошлом сезоне.

Однако новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин отказался мириться с борьбой за выживание и указал Дайчу на дверь. Шон оставил "ирисок" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в одном очке над зоной вылета.

Решение об увольнении 53-летнего Дайча было принято за считанные часы до домашнего матча 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо" из Лиги Один.

Руководить "Эвертоном", пока клуб ищет замену Дайчу, будут капитан Шеймус Коулмен и тренер команды U-18 "ирисок" Лейтон Бэйнс.

Добавим, в последние дни с работой в "Эвертоне" связывали Грэма Поттера, который сегодня возглавил "Вест Хэм". Также к "ирискам" сватают Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует "Фенербхче".


Метки Бэйнс, Дайч, Коулмен, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 727

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  1. narcot 09.01.2025 20:50 # narcot
    «Раскукарекался сын шлюхи». Нацисты из ДШРГ «Русич» пригрозили «зарезать как собаку» депутата Госдумы Федорова за поддержку многонационализма. Ранее «Русич» «братался» с чеченским «Ахматом»


    срусичи ухехе

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  2. mufc1994 09.01.2025 20:38 # mufc1994
    Огромный хрен защеку заглоту


    Российские войска начали бои за Суджу в Курской области

    Сейчас бои идут на востоке и юго-востоке города, а также еще в ряде населенных пунктов курского приграничья.

    В частности, известно, что десантники 155-й бригады ВС РФ практически окружили Малую Локню, в которой находятся около 1000 украинских военных, отрезанных от основной группировки в Судже.

    Поздняков. Подписаться

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  3. narcot 09.01.2025 20:37 # narcot
    тупее пидорусов только лузерхуйцы


    Ебанаты: после очистки пляжей Анапы от мазута водители отправились мыть технику прямо в море.

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  4. alexomck 09.01.2025 20:26 # alexomck
    Давно пора

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  5. kellborn 09.01.2025 20:16 # kellborn
    Фридкин - уебок. Дайч ультра топ.

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  6. thegodfather 09.01.2025 20:14 # thegodfather
    Так-то думаю в следующем сезоне сменит по осени арне заглота.
    В этом не уволят еще, на жопной тяге клопа дорулят до финиша.

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  7. thegodfather 09.01.2025 20:13 # thegodfather
    Думалось что это мю похорошел.
    А это подзалупл посыпался ахахаха, что уже мертвому ттх забить не могут
    Оруууу

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  8. narcot 09.01.2025 20:10 # narcot
    придёт чмоу и выведет ирисок в шип

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  9. grafters 09.01.2025 20:08 # grafters
    вот клоуны

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