"Эвертон" объявил об увольнении Шона Дайча

"Эвертон" объявил об увольнении своего главного тренера Шона Дайча, который провел в клубе два года.

Дайч тренировал "Эвертон" с января 2023, два раза подряд продлевая прописку мерсисайдского клуба в Премьер-Лиге, даже несмотря на снятие очков в прошлом сезоне.



Однако новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин отказался мириться с борьбой за выживание и указал Дайчу на дверь. Шон оставил "ирисок" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в одном очке над зоной вылета.



Решение об увольнении 53-летнего Дайча было принято за считанные часы до домашнего матча 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо" из Лиги Один.



Руководить "Эвертоном", пока клуб ищет замену Дайчу, будут капитан Шеймус Коулмен и тренер команды U-18 "ирисок" Лейтон Бэйнс.



Добавим, в последние дни с работой в "Эвертоне" связывали Грэма Поттера, который сегодня возглавил "Вест Хэм". Также к "ирискам" сватают Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует "Фенербхче".