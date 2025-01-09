Поттер уверен, что опыт в "Челси" сделал его лучше

Новый главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер уверен, что неудачный опыт в "Челси" сделал его лучше.

Ранее днем "Вест Хэм" объявил о подписании с Поттером контракта до 2027 года. Грэм возвращается к работе после 20 месяцев, которые прошли с его увольнения в "Челси".



Поттер отработал в "Челси" только семь месяцев по своему пятилетнему контракту, однако Грэм чувствует, что сделал правильные выводы после той неудачи.



"Когда я слушаю Пепа Гвардиолу, он говорит, что ему нужно кое-что доказать. Если ему нужно кое-что доказать, значим это есть у всех нас. Такова реальность".



"В профессиональном спорте у вас всегда есть кое-что, что вы должны доказывать каждый день. Это движет вас вперед. Мне комфортно в своей шкуре, мне комфортно от того, кто я такой и что я сделал. Ясно, что никто не идеален".



"Жизнь состоит в том, чтобы достигать успеха, признавать неудачи и признавать поражения. Когда вы признаете ошибки и реагируете на них, это делает вас сильнее. Это становится частью нас".



"Думаю, благодаря опыту в "Челси" я стал лучше как человек и как тренер, а также я хорошо отдохнул", — цитирует Поттера Evening Standard.