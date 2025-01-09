"Вест Хэм" сделал запрос насчет Рэшфорда

"Вест Хэм" запросил информацию насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В данный момент Дуэйн Майнард, брат и агент Рэшфорда, совершает европейское турне, встречаясь с заинтересованными в Маркусе клубами, включая "Милан", "Ювентус" и дортмундскую "Боруссию".



Ранее пресса сообщала, что интерес к доступному для аренды Рэшфорду существует и из Премьер-Лиги, а конкретно — со стороны "Тоттенхэма".



По информации talkSPORT, переход Рэшфорда в один из европейских клубов по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием, однако "Вест Хэм" сделал запрос насчет Маркуса и попросил держать в курсе событий.



"Вест Хэм" хотел бы арендовать Рэшфорда и помочь тому реанимировать свою карьеру, как во второй половине сезона 2020/21 это удалось бывшему партнеру Маркуса по "Юнайтед" Джесси Лингарду.