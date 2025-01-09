"Айнтрахт" потребовал от "Сити" 67 млн. фунтов за Мармуша

"Манчестер Сити" уведомил немецкий "Айнтрахт", что хочет приобрести нападающего Омара Мармуша немедленно.

До сих пор ходили слухи, что "Сити" ведет переговоры только с самим Мармушем, но пока не обращался к "Айнтрахту".



По информации Sky Sports, сейчас "Сити" все же установил контакт с коллегами из Франкфурта и уведомил о своем желании приобрести Мармуша в это трансферное окно.



В ответ "Сити" было сказано, что 25-летний игрок сборной Египта может уйти за 80 миллионов евро (67 млн. фунтов).



В контракте Мармуша нет пункта об отступных, что позволяет занимающему третье место в Бундеслиге "Айнтрахту" просить любые деньги за Мармуша.



При этом на "Этихад" считают цену в 42-50 млн. фунтов за Мармуша, забившего 13 голов в этом сезоне Бундеслиги, более адекватной.