"Айнтрахт" потребовал от "Сити" 67 млн. фунтов за Мармуша

Омар Мармуш "Манчестер Сити" уведомил немецкий "Айнтрахт", что хочет приобрести нападающего Омара Мармуша немедленно.

До сих пор ходили слухи, что "Сити" ведет переговоры только с самим Мармушем, но пока не обращался к "Айнтрахту".

По информации Sky Sports, сейчас "Сити" все же установил контакт с коллегами из Франкфурта и уведомил о своем желании приобрести Мармуша в это трансферное окно.

В ответ "Сити" было сказано, что 25-летний игрок сборной Египта может уйти за 80 миллионов евро (67 млн. фунтов).

В контракте Мармуша нет пункта об отступных, что позволяет занимающему третье место в Бундеслиге "Айнтрахту" просить любые деньги за Мармуша.

При этом на "Этихад" считают цену в 42-50 млн. фунтов за Мармуша, забившего 13 голов в этом сезоне Бундеслиги, более адекватной.


Метки Айнтрахт, Манчестер Сити, Мармуш

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2025 17:00

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