"Вулверхэмптон" приобрел Эмманюэля Агбаду

"Вулверхэмптон" завершил приобретение защитника французского "Реймса" Эмманюэля Агбаду за 16.6 млн. фунтов.

Заключив контракт на четыре с половиной года, Агбаду стал первым приобретением "Вулверхэмптона" при новом главном тренере Виторе Перейре.



"Вулверхэмптон" находился в поисках усиления центра обороны с прошлого лет, когда "волки" продали своего капитана Макса Килмена в "Вест Хэм".



Агбаду провел в "Реймсе" из Лиги 1 последние два с половиной года, в течение этого времени сыграв 76 матчей и забив три гола.



Как отмечает BBC, покупка 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара означает, что клуб с "Молинью" завершил свой интерес к защитнику "Ланса" Кевину Дансо.