"Вест Хэм" подтвердил назначение Поттера
"Вест Хэм" официально подтвердил назначение Грэма Поттера на должность главного тренера.
Только накануне "Вест Хэм" объявил об увольнении Хулена Лопетеги, который продержался в лондонском клубе полгода.
На место Лопетеги был назначен 49-летний Поттер, который заключил с "молотобойцами" контракт на два с половиной года.
Поттер находился без работы 20 месяцев, которые прошли с его увольнения из "Челси" в апреле 2023. Прежде Грэм также тренировал "Брайтон", "Суонси" и "Эстерсунд".
"Это день гордости для меня, потому что я стал главным тренером этого удивительного клуба с большими традициями, большой историей, большими ожиданиями, и это большое испытание".
"Я очень взволнован, это немного походит на Рождество — Рождество для взрослых. Я предвкушаю знакомство с игроками завтра, встречу с нашими болельщиками и ознакомление с делами", — сообщил Поттер.
09.01.2025 15:00
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