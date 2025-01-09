"Вест Хэм" подтвердил назначение Поттера

"Вест Хэм" официально подтвердил назначение Грэма Поттера на должность главного тренера.

Только накануне "Вест Хэм" объявил об увольнении Хулена Лопетеги, который продержался в лондонском клубе полгода.



На место Лопетеги был назначен 49-летний Поттер, который заключил с "молотобойцами" контракт на два с половиной года.



Поттер находился без работы 20 месяцев, которые прошли с его увольнения из "Челси" в апреле 2023. Прежде Грэм также тренировал "Брайтон", "Суонси" и "Эстерсунд".



"Это день гордости для меня, потому что я стал главным тренером этого удивительного клуба с большими традициями, большой историей, большими ожиданиями, и это большое испытание".



"Я очень взволнован, это немного походит на Рождество — Рождество для взрослых. Я предвкушаю знакомство с игроками завтра, встречу с нашими болельщиками и ознакомление с делами", — сообщил Поттер.