"Сити" вступил в борьбу за Витора Рейса

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за центрального защитника "Палмейраса" Витора Рейса.

Только на прошлой неделе появилась информация, что "Брайтон" сделал уже свое третье предложение по Рейсу, выразив готовность заплатить 23.5 млн. фунтов за 18-летнего бразильца.



Если верить бразильскому изданию UOL, "Сити" оказался гораздо щедрее. Клуб с "Этихад" готов потратить на Рейса около 40 млн. евро (33.6 млн. фунтов).



В данный момент "Сити" продолжает переговоры с "Палмейрасом", параллельно обсуждая покупку защитника "Ланса" Абдукодира Хусанов.