"Сити" вступил в борьбу за Витора Рейса
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за центрального защитника "Палмейраса" Витора Рейса.
Только на прошлой неделе появилась информация, что "Брайтон" сделал уже свое третье предложение по Рейсу, выразив готовность заплатить 23.5 млн. фунтов за 18-летнего бразильца.
Если верить бразильскому изданию UOL, "Сити" оказался гораздо щедрее. Клуб с "Этихад" готов потратить на Рейса около 40 млн. евро (33.6 млн. фунтов).
В данный момент "Сити" продолжает переговоры с "Палмейрасом", параллельно обсуждая покупку защитника "Ланса" Абдукодира Хусанов.
09.01.2025 14:00
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