Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

"Ливерпуль" не смог обыграть кризисный "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" был разгромлен "Манчестер Сити" и меняет главного тренера, "Челси" снова остался без победы. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Вест Хэм" сделал шаг назад с Лопетеги



"Вест Хэм" был и остается клубом, в котором руководство крайне редко угадывает с менеджерами. Чаще всего удачным выбором в последние годы становился Дэвид Мойес, когда над клубом нависала угроза вылета, но даже победа в европейском турнире не стала для владельцев "Вест Хэма" достаточной причиной для того, чтобы уважать шотландца.



Замена Мойеса на Хулена Лопетеги изначально казалась нелогичной, так как испанец — точно такой же прагматик, как и Дэвид, только без большого опыта работы в Премьер-Лиге и с не менее сложным характером. Сейчас очевидно, что с этим назначением "Вест Хэм" сделал шаг назад, так как Лопетеги разрушил все то хорошее, что было при Мойесе, не создав ничего толкового взамен, и сменщику Хулена придется начинать все с начала.



В последних матчах команда выглядела убого, проиграв "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" еще до стартового свистка, и именно эта беззубость "молотков" в матчах с командами из топ-6 стала основной причиной увольнения Лопетеги. Кто бы ни пришел на его место (а это, видимо, будет Грэм Поттер), у него будет много работы, но достаточно квалифицированный набор футболистов, которым пойдет на пользу смена менеджера.



В плохой игре Александер-Арнольда есть доля вины партнеров



Многое в игре Трента Александер-Арнольда в воскресенье вызывало недоумение. Возможно, к этому причастны публичные ухаживания "Реала", но временами кажется, что акцент на его огрехах в игре чрезмерен и не учитывает того, что Трента часто подставляют под удар партнеры.



Как бы плохо он ни играл, его намеренно ставила в уязвимое положение собственная команда, оставляя его справляться с любыми угрозами, которые "Манчестер Юнайтед" мог придумать на своем левом фланге, в то время как те игроки, которые могли бы отступить назад и помочь ему — Мохамед Салах и Райан Гравенберх — редко делали это.



Когда стало очевидно, что у Трента не задался день, ничего не было сделано, чтобы подстраховать его и помочь. Когда в моменте с первым голом "Юнайтед" ему вернули его же неудачную передачу, он оказался в одиночестве с четырьмя соперниками, продемонстрировав, что проблемы "Ливерпуля" справа — это не просто индивидуальная, а системная проблема. Трент — хороший игрок, но чудеса иногда оказываются ему не под силу.



Тактическая гибкость Аморима помогла ему с "Ливерпулем"



Несмотря на то, что Бруну Фернандеш и Диогу Далот были его непосредственными оппонентами на протяжении большей части матча (и Фернандеш, в частности, был великолепен), одной из главных причин, по которой Александер-Арнольд испытывал трудности, оказался Андре Онана.



В этом сезоне только 26.2% пасов Онана при открытой игре были дальними, пик пришелся на 55.6% в победе 2:1 над "Брентфордом", но в воскресенье этот показатель составил 80%. При этом за весь матч он лишь дважды передал мяч направо, оба раза сыграв коротко на позицию крайнего защитника. Во всех остальных случаях он смотрел налево, шесть раз отдавая мяч за линию штрафной, в поисках бегунков, использующих пространство за спиной защитника "Ливерпуля".



Рубена Аморима критикуют за отсутствие тактической гибкости, но именно она, несмотря на то, что "Юнайтед" придерживался одинаковой расстановки, была одной из особенностей этой игры. И во многом именно благодаря тактическим задумкам своего менеджера "красные дьяволы" были конкурентны на фоне "Ливерпуля".



Форма Савиньо оставляет Грилиша без шансов проявить себя



Выход Джека Грилиша на замену на 84-й минуте матча с "Вест Хэмом" стал 33-м матчем игрока "Манчестер Сити" с начала 2024 года, в котором он не смог забить. Отвечая на вопрос о конкуренции с Савиньо, который создал оба гола Эрлинга Холанда и заставил Владимира Цоуфала совершить автогол, его менеджер Хосеп Гвардиола сказал: "Савиньо находится в лучшей форме, чем Джек, который в этом сезоне страдает от травм, поэтому я и сыграл с Савиньо".



"Я много боролся за Джека, за то, чтобы он оказался здесь. Я знаю, что он умеет. Есть ли в этом помещении кто-нибудь, кто считает, что Савиньо не заслуживает играть сейчас? Нет. Поэтому я и играю с ним, потому что он приносит пользу".



Бразильцу понадобилось время, чтобы адаптироваться в "Сити", но сейчас он является именно тем игроком, который нужен Гвардиоле. Он освежил игру команды, помог ей выйти из кризиса, а матч с "Вест Хэмом" стал настоящим бенефисом Савиньо, напомнив, почему его выдернули из "Жироны".



"Челси" выдыхается на поздних стадиях матчей



У "Челси" появилась проблема с пропуском голов на последних минутах. Это проблема менталитета? Физическая форма? Что-то связанное с тем, как Энцо Мареска использует свою скамейку запасных?



Какова бы ни была причина, "Челси" был разочарован, когда упустил преимущество 1:0 в матче с "Кристал Пэлас", который спас очко благодаря голу от Жан-Филиппа Матета. "Челси" должен был одержать победу, но вместо этого сбился с пути, и их неидеальная оборона была прорвана после 75-й минуты в шестой раз за девять матчей Премьер-Лиги.



Наметилась закономерность. После перерыва "Пэлас" был сильнее — как и "Фулхэм", когда они превзошли соперника во втором тайме и победили на "Стэмфорд Бридж". Мареска же был пассивен в этих матчах и не смог смягчить спад в игре команды, помочь ей правильными заменами. В матче с "Пэлас" он ничего не делал до 81-й минуты. Мареска также ждал до последних 20 минут, прежде чем сделать изменения в матчах с "Фулхэмом", "Эвертоном" и "Брентфордом" — большинство этих матчей "Челси" выиграть не смог.



Январь — время больших решений для руководства "Эвертона"



Покидая стадион "Виталити" в субботу, болельщики "Эвертона" с легкостью ощущали уныние по поводу состояния своей команды. Команда Шона Дайча, по крайней мере, хорошо защищается, и против "Борнмута" она это сделала, но в атаке у "ирисок" все плохо.



Перенести такую эффективность, как в обороне, дальше на поле — главная проблема для "Эвертона", но есть и манящие исключения. Илиман Ндиайе, возможно, неожиданно для всех, процветает под руководством Дайча, и наблюдать за тем, как он укрывает мяч в 25 метрах от собственных ворот, сдерживает защитника, а затем обходит еще двоих, чтобы создать умный отрыв, было очень приятно. В таком моменте можно увидеть, как Дайч хочет, чтобы его команда играла с мячом, и как она может использовать техничных игроков.



Дайч говорит, что проблема заключается в последнем пасе, и просит дать ему время. Но с учетом того, что "Эвертон" снова оглядывается на место в таблице вылета, времени у него еще меньше, чем обычно. На решение руководства "Эвертона" может повлиять не только открывшееся трансферное окно, работу в котором лучше подстраивать под нового менеджера.



"Саутгемптону" грозит худший сезон в истории Премьер-Лиги



Положение "Саутгемптона" чревато массой антирекордов в истории клуба. Поражение 0:5 от "Брентфорда" — команды, которая ранее не побеждала на выезде — означает, что "святые" завершили 20 матчей с минимальным количеством очков: шесть. В печально известной кампании 2007/08 годов "Дерби" к этому моменту набрал семь.



Жизнь "Саутгемптона" в Премьер-Лиге оказалась еще сложнее, чем во время предыдущего вылета. Новый менеджер Иван Юрич повторил рекорд неудачливого Натана Джонса, проиграв три первых матча. Более прямая тактика, чем несовершенная идеология Рассела Мартина, также пока не принесла результатов.



Пол Онуачу, уже два года как "святой" и до сих пор не забивший ни одного гола в Премьер-Лиге, не убеждает в качестве наконечника атак. "Я ожидал, что смогу сделать больше с командой", — сказал Юрич.



Настоящим победителем оказалась мать болельщика "Саутгемптона", которая выиграла приз за угаданный счет в зале гостеприимства "Сент-Мэри". Вышедший на замену Адам Армстронг с миной на лице вручил ей выигрыш под неодобрительные возгласы после того, как прозвучал ее прогноз 0:5.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru