"Сити" продвигается в переговорах о покупке Хусанова

"Манчестер Сити" продвигается в переговорах о покупке центрального защитника французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Кризис последних недель подталкивает "Сити" к укреплению своего состава в январе. "Горожане" уже добились значительного прогресса в переговорах с нападающим "Айнтрахта" Омаром Мармушем.



Помимо Мармуша, состав команды Хосепа Гвардиолы в зимнее окно может пополнить и Хусанов, переговоры по которому также находятся в продвинутой стадии.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в данный момент "Сити" опережает "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", которые также заинтересованы в 20-летнем узбеке.



Стоимость Хусанова, который выходил в стартовом составе на 11 из 16 матчей "Ланса" в этом сезоне Лиги 1, может превысить 30 миллионов фунтов.