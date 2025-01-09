"Вилла" согласилась продать Филоджина в "Ипсвич"

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" согласовал стоимость вингера "Астон Виллы" Джейдена Филоджина в размере 20 миллионов фунтов.

Будучи продуктом академии "Виллы", Филоджин только прошлым летом вернулся в бирмингемский клуб из "Халла".



"Вилла" выкупила Филоджина обратно за 13.5 млн. фунтов, но с тех пор 22-летний англичанин отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе команды Унаи Эмери.



Как сообщает BBC, теперь Филоджин направляется на медобследование в "Ипсвич", который хотел купить Джейдена еще прошлым летом.



В это трансферное окно "трактористы" уже укрепили свой состав защитником Беном Годфри, арендованным у "Аталанты".