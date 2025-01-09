"Галатасарай" планирует подписать Гюндогана летом

Илкай Гюндоган Турецкий "Галатасарай" планирует пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана грядущим летом.

По информации ESPN, "Галатасарай" обратился к представителям Гюндогана еще прошлым летом — до того, как Илкай принял решение вернуться из "Барселоны" с "Сити".

Клуб из Стамбула до сих пор сохраняет интерес к Гюндогану и планирует предпринять вторую попытку заполучить 34-летнего немца турецкого происхождения.

"Галатасарай" не верит, что "Сити" отпустит Гюндогана в этом месяце, поэтому планирует осуществить трансфер после окончания сезона.

Когда Гюндоган вернулся из "Барселоны", то заключил с "Сити" однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, и решение о том, будет ли эта опция использована, пока не принято.

Гюндоган, которым также интересуется "Интер", оказывался среди запасных в трех последних матчах "Сити" и в целом выглядит бледной тенью игрока, который блистал в свой первый период на "Этихад".


Метки Галатасарай, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2025 10:00

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  1. drogba11cool 09.01.2025 10:14 # drogba11cool
    Пусть валит на историческую родину, нулевым стал после путалонии

    (ответить)

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