"Галатасарай" планирует подписать Гюндогана летом
Турецкий "Галатасарай" планирует пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана грядущим летом.
По информации ESPN, "Галатасарай" обратился к представителям Гюндогана еще прошлым летом — до того, как Илкай принял решение вернуться из "Барселоны" с "Сити".
Клуб из Стамбула до сих пор сохраняет интерес к Гюндогану и планирует предпринять вторую попытку заполучить 34-летнего немца турецкого происхождения.
"Галатасарай" не верит, что "Сити" отпустит Гюндогана в этом месяце, поэтому планирует осуществить трансфер после окончания сезона.
Когда Гюндоган вернулся из "Барселоны", то заключил с "Сити" однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, и решение о том, будет ли эта опция использована, пока не принято.
Гюндоган, которым также интересуется "Интер", оказывался среди запасных в трех последних матчах "Сити" и в целом выглядит бледной тенью игрока, который блистал в свой первый период на "Этихад".
09.01.2025 10:00
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