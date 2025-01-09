"Галатасарай" планирует подписать Гюндогана летом

Турецкий "Галатасарай" планирует пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана грядущим летом.

По информации ESPN, "Галатасарай" обратился к представителям Гюндогана еще прошлым летом — до того, как Илкай принял решение вернуться из "Барселоны" с "Сити".



Клуб из Стамбула до сих пор сохраняет интерес к Гюндогану и планирует предпринять вторую попытку заполучить 34-летнего немца турецкого происхождения.



"Галатасарай" не верит, что "Сити" отпустит Гюндогана в этом месяце, поэтому планирует осуществить трансфер после окончания сезона.



Когда Гюндоган вернулся из "Барселоны", то заключил с "Сити" однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, и решение о том, будет ли эта опция использована, пока не принято.



Гюндоган, которым также интересуется "Интер", оказывался среди запасных в трех последних матчах "Сити" и в целом выглядит бледной тенью игрока, который блистал в свой первый период на "Этихад".