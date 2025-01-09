Диалло согласовал новый контракт с "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло согласовал со своим клубом новый контракт.
Предыдущий контракт Диалло истекал в конце этого сезона. И хотя "Юнайтед" принадлежала опция его продления на 12 месяцев, клуб предпочел сразу заключить с Амадом новую сделку.
По информации talkSPORT, "Юнайтед" объявит о новом контракте Диалло до 2030 года в течение четверга.
Новый контракт увеличит зарплату 22-летнего ивуарийца втрое — с 29,000 до 90,000 фунтов в неделю.
Новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим очень доволен Диалло и отводит Амаду важную роль в своих планах на будущее.
09.01.2025 09:00
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Залупенисы думали что он теперь их ниггер, а в итоге он им по губам провел, красиво!
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