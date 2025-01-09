Диалло согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Амад Диалло Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло согласовал со своим клубом новый контракт.

Предыдущий контракт Диалло истекал в конце этого сезона. И хотя "Юнайтед" принадлежала опция его продления на 12 месяцев, клуб предпочел сразу заключить с Амадом новую сделку.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" объявит о новом контракте Диалло до 2030 года в течение четверга.

Новый контракт увеличит зарплату 22-летнего ивуарийца втрое — с 29,000 до 90,000 фунтов в неделю.

Новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим очень доволен Диалло и отводит Амаду важную роль в своих планах на будущее.


Метки Диалло, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2025 09:00

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  1. drogba11cool 09.01.2025 10:11 # drogba11cool
    Залупенисы думали что он теперь их ниггер, а в итоге он им по губам провел, красиво!

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