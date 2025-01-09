Аттуэлл стал первым рефери, объяснившим свое решение зрителям

Стюарт Аттуэлл вошел в историю, став первым рефери, который объяснил зрителям свое решение, принятое при вмешательстве системы VAR.

Недавно стало известно, что судейский корпус испытает одно нововведение в четырех полуфинальных матчах Кубка Лиги: рефери будут объяснять публике свои решения, принятые при вмешательстве VAR.



Соответствующая ситуация возникла в среду вечером, когда нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке реализовал выходил один на один против "Ливерпуля", однако система VAR обнаружила офсайд.



Соответствующее объявление Аттуэлл сделал лично по громкой связи для зрителей "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чем вписал свое имя в историю.



