Постекоглу высказался насчет инцидента с Бентанкуром

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал страшный инцидент со своим полузащитником Родриго Бентанкуром в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Начало победного для "шпор" матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне (1:0) было омрачено травмой Бентанкура, который, пытаясь сыграть головой при подаче углового, просто рухнул на газон.



Медики несколько минут колдовали над 27-летним уругвайцем, который был унесен с поля на носилках и отправлен в госпиталь.



Позже "Тоттенхэм" сделал официальное заявление, сообщив, что Бентанкур находится в сознании и разговаривают. К этому Постекоглу добавил лишь то, что в результате падения Родриго получил травму головы.



"Я не хочу говорить об этом. Мне лишь известно, что он в сознании. Его доставили в госпиталь".



"Это не моя зона ответственности. Это несправедливо по отношению к окружающим его людям".



"Это травма головы", — цитирует Постекоглу Daily Mail.



