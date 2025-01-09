Постекоглу высказался насчет инцидента с Бентанкуром
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал страшный инцидент со своим полузащитником Родриго Бентанкуром в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Начало победного для "шпор" матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне (1:0) было омрачено травмой Бентанкура, который, пытаясь сыграть головой при подаче углового, просто рухнул на газон.
Медики несколько минут колдовали над 27-летним уругвайцем, который был унесен с поля на носилках и отправлен в госпиталь.
Позже "Тоттенхэм" сделал официальное заявление, сообщив, что Бентанкур находится в сознании и разговаривают. К этому Постекоглу добавил лишь то, что в результате падения Родриго получил травму головы.
"Я не хочу говорить об этом. Мне лишь известно, что он в сознании. Его доставили в госпиталь".
"Это не моя зона ответственности. Это несправедливо по отношению к окружающим его людям".
"Это травма головы", — цитирует Постекоглу Daily Mail.
09.01.2025 07:00
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До подачи углового по лицу было видно что это инсульт.
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