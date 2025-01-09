Ван Дейк и Слот возмущены тем, что Бергвалл не был удален перед своим голом

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и его главный тренер Арне Слот раскритиковали рефери Стюарта Аттуэлла, который не удалил полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Бергвалла.

Именно Бергвалл своим голом на 86-й минуте принес "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги в среду вечером.



Ван Дейк считает, что к тому времени Бергвалла уже не должно было быть на поле. 18-летний швед чудом избежал второй желтой карточки за фол на Костасе Цимикасе, который был вынужден временно покинуть поле для получения медицинской помощи и оттуда увидел, как его команда пропускает.



"Думаю, было довольно очевидно, что ему следовало показать вторую желтую. Думаю, и так довольно ясно, что я сказал рефери. Это не совпадение, что минуту спустя он забил победный гол".



"На мой взгляд, рефери совершил ошибку, и я сказал ему об этом. Это было довольно очевидно, и я думаю, каждый у бровки знал, что там следовало показать желтую".



"Там есть лайнсмен, есть четвертый арбитр. Там есть VAR и есть рефери, который не показал вторую желтую. Я не говорю, что это причина нашего поражения сегодня, но то был большой момент в матче", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.



Разочарование своего капитана поддержал Слот, который считает, что Аттуэлл неправильно оценил фол Бергвалла.



"Решение, которое он (Аттуэлл) принял, оказало большое влияние на результат сегодня вечером. Думаю, каждый вам это скажет".



"Это не идеально — и не только для нас, — что мы пропустили гол, пропустили от того самого игрока, которому, возможно, следовало показать вторую желтую карточку. Я не знаю наверняка, но думаю, что даже рефери думал: "Это правда происходит? Теперь он забивает гол?"



"Четвертый арбитр сказал мне, почему, как он думает, здесь не было второй желтой, и он, конечно, услышал это от рефери. Когда ты останавливаешь контратаку опасным фолом, это заслуживает желтой карточки, но рефери не увидел здесь опасного фола", — заявил Слот.



