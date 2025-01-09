"Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

Дебютный гол 18-летнего Лукаса Бергвалла за клуб принес "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

Матч в Северном Лондоне начался со спасения голкипера "красных" Алиссона, который отразил удар Раду Дрэгушина с убойной позиции. А затем в игре случилась продолжительная пауза, вызванная оказанием медицинской помощи Родриго Бентанкуру, которого унесли с поля на носилках.



Когда команды немного пришли в себя, разыгрались и принялись отвечать атакой на атаку, вынужденную замену пришлось делать уже "Ливерпулю". Вместо получившего травму Джарелла Куансы в игру вступил Ватару Эндо.



Ближе к перерыву гости обозначили некоторое преимущество и нанесли несколько ударов, но больших проблем дебютанту хозяев Антонину Кински не создали.



Первым достойным внимания событием второго тайма стала ошибка Алиссона, который из своей штрафной просто отдал мяч на соперника. К счастью для "Ливерпуля", первый удар Порро был остановлен Виргилом Ван Дейком, а вторая попытка Педро оказалась неточной.



Около часовой отметки Арне Слот произвел тройную замену, которая позволила "красным" вернуть себе инициативу и снова подвергнуть соперника давлению.



На 71-й минуте Трент Александер-Арнольд едва не открыл счет, однако его хлесткий удар из пределов штрафной площади был остановлен на линии ворот Дрэгушином.



Хороший отрезок "Ливерпуля" оборвался выходом Доминика Соланке один на один на 77-й минуте. Нападающий "Тоттенхэма" свой шанс использовал, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Развязка матча случилась на 86-й минуте, когда Соланке зацепился за мяч на правом краю штрафной, оттер корпусом Ибраиму Конате и покатил на Лукаса Бергвалла, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.



В компенсированное время у Дарвина Нуньеса была возможность сравнять счет, однако Кински спас свою команду.



"Тоттенхэму" по-прежнему фатально не везет: очередная травма, неиспользованный 100-процентный момент, отмененный гол. Тем не менее, "шпоры" не опускали руки и были за это вознаграждены. "Ливерпуль" был не на высоте, однако у "красных" еще есть ответный матч дома, чтобы исправиться.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" — 1:0 (0:0)



Гол: Бергвалл 86.



"Тоттенхэм": Кински, Порро, Дрэгушин, Грей, Спенс, Биссума, Бентанкур (Джонсон 15), Бергвалл, Кулусевски, Соланке, Сон (Вернер 72).



"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Александер-Арнольд 60), Куанса (Эндо 30), Ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер (Конате 80), Салах, Джонс, Гакпо (Диас 60), Жота (Нуньес 60).



Предупреждения: Биссума, Бергвалл.