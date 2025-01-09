Бывший главный тренер "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер заключил контракт с "Вест Хэмом".

Ранее в среду "Вест Хэм" объявил о расставании со своим рулевым Хуленом Лопетеги, который был назначен только прошлым летом.



По информации Sky Sports, замена Лопетеги уже определена. Более того, "Вест Хэм" уже заключил контракт с Поттером.



Также "Вест Хэм" созвал пресс-конференцию на 9 часов утра (по местному времени) четверга, чтобы, по всей видимости, представить своего нового главного тренера.



Таким образом, дебют Поттера в "Вест Хэме" состоится в пятницу, когда "молотобойцы" совершат выезд к "Астон Вилле" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.