"Интер" готов сделать предложение по Зинченко
Итальянский "Интер" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Александра Зинченко в этом месяце.
В этом сезоне Зинченко вчистую проигрывает конкуренцию Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.
Как и Киран Тирни, Зинченко уже получил зеленый свет от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на смену клуба в зимнее трансферное окно.
Интерес к Зинченко проявил "Интер", который с помощью 28-летнего украинца надеется надеется повысить свое шансы на завоевание титула Серии А в этом сезоне.
The Sun добавляет, что Артета уже присмотрел на место Зинченко звезду "Милана" Тео Эрнандеса, который вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту.
08.01.2025 23:00
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Клуб ТЦК это ухилянта ужа давно ищет
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Заберите топаря к фашистам
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