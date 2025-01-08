"Интер" готов сделать предложение по Зинченко

Александр Зинченко Итальянский "Интер" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Александра Зинченко в этом месяце.

В этом сезоне Зинченко вчистую проигрывает конкуренцию Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.

Как и Киран Тирни, Зинченко уже получил зеленый свет от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на смену клуба в зимнее трансферное окно.

Интерес к Зинченко проявил "Интер", который с помощью 28-летнего украинца надеется надеется повысить свое шансы на завоевание титула Серии А в этом сезоне.

The Sun добавляет, что Артета уже присмотрел на место Зинченко звезду "Милана" Тео Эрнандеса, который вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту.


Метки Арсенал, Зинченко, Интер

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 23:00

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  1. bes-ter 08.01.2025 23:21 # bes-ter
    Клуб ТЦК это ухилянта ужа давно ищет

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  2. gameboy 08.01.2025 23:07 # gameboy
    Заберите топаря к фашистам

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