"Интер" готов сделать предложение по Зинченко

Итальянский "Интер" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Александра Зинченко в этом месяце.

В этом сезоне Зинченко вчистую проигрывает конкуренцию Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Как и Киран Тирни, Зинченко уже получил зеленый свет от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на смену клуба в зимнее трансферное окно.



Интерес к Зинченко проявил "Интер", который с помощью 28-летнего украинца надеется надеется повысить свое шансы на завоевание титула Серии А в этом сезоне.



The Sun добавляет, что Артета уже присмотрел на место Зинченко звезду "Милана" Тео Эрнандеса, который вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту.