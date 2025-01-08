"Ливерпуль" задумывается о приглашении Киммиха

Йозуа Киммих "Ливерпуль" изучает возможность по приглашению полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха свободным агентом по окончании сезона.

"Ливерпуль" пытался укрепить центр поля еще прошлым летом, однако Мартин Субименди отверг интерес "красных" и предпочел остаться в "Реал Сосьедад".

Несмотря на отличную игру Райана Гравенберга в опорной зоне, "Ливерпуль" по-прежнему задумывается о приглашении полузащитника, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что на радаре у "красных" находится Киммих.

Киммих может стать свободным агентом в конце сезона, хотя "Бавария" еще не потеряла надежду склонить игрока сборной Германии, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, к новому контракту.

В этом сезоне Киммих сыграл каждую минуту каждого матча "Баварии" в Бундеслиге, а с учетом всех соревнований провел 24 поединка.




Метки Бавария, Киммих, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 22:00

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