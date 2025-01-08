"Ливерпуль" задумывается о приглашении Киммиха

"Ливерпуль" изучает возможность по приглашению полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха свободным агентом по окончании сезона.

"Ливерпуль" пытался укрепить центр поля еще прошлым летом, однако Мартин Субименди отверг интерес "красных" и предпочел остаться в "Реал Сосьедад".



Несмотря на отличную игру Райана Гравенберга в опорной зоне, "Ливерпуль" по-прежнему задумывается о приглашении полузащитника, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что на радаре у "красных" находится Киммих.



Киммих может стать свободным агентом в конце сезона, хотя "Бавария" еще не потеряла надежду склонить игрока сборной Германии, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, к новому контракту.



В этом сезоне Киммих сыграл каждую минуту каждого матча "Баварии" в Бундеслиге, а с учетом всех соревнований провел 24 поединка.