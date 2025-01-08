"Сити" продвигается в переговорах с Мармушем

"Манчестер Сити" значительно продвинулся в переговорах с нападающим немецкого "Айнтрахта" Омаром Мармушем.

И хотя "Сити" пока не достиг компромисса с лагерем Мармуша, Омар рассматривает клуб с "Этихад" как уникальную возможность и открыт к трансферу в этом месяце.



При этом чемпионы Премьер-Лиги пока не начинали диалог с "Айнтрахтом" о компенсации за Мармуша, сообщает Sky Sport Germany.



"Сити" готов предложить Мармушу контракт до 2029 года, а стоимость 25-летнего египтянина может составить 50-60 миллионов евро (42-50 млн. фунтов).