"Сити" продвигается в переговорах с Мармушем
"Манчестер Сити" значительно продвинулся в переговорах с нападающим немецкого "Айнтрахта" Омаром Мармушем.
И хотя "Сити" пока не достиг компромисса с лагерем Мармуша, Омар рассматривает клуб с "Этихад" как уникальную возможность и открыт к трансферу в этом месяце.
При этом чемпионы Премьер-Лиги пока не начинали диалог с "Айнтрахтом" о компенсации за Мармуша, сообщает Sky Sport Germany.
"Сити" готов предложить Мармушу контракт до 2029 года, а стоимость 25-летнего египтянина может составить 50-60 миллионов евро (42-50 млн. фунтов).
08.01.2025 21:00
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