Сезон завершен для Энеса Унала
Нападающий "Борнмута" Энес Унал порвал крестообразные связки своего правого колена.
Эта беда приключилась с Уналом на тренировке "Борнмута" в четверг. Энес пострадал во время контакта с одним из своих партнеров по команде.
Теперь 27-летнему игроку сборной Турции предстоит операция, а восстановление займет многие месяцы, сообщает BBC.
"Борнмут" только прошлым летом выкупил Унала у "Хетафе" за 13 миллионов фунтов после шести месяцев аренды.
Таким образом, Унал, забивший два гола в 17 матчах этого сезона, составит компанию в лазарете "Борнмута" нападающему Эванилсону, который получил перелом стопы против "Эвертона" в минувшую субботу.
08.01.2025 20:00
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Жаль что ни у кого-нибудь из аснла.
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