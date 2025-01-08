Сезон завершен для Энеса Унала

Энес Унал Нападающий "Борнмута" Энес Унал порвал крестообразные связки своего правого колена.

Эта беда приключилась с Уналом на тренировке "Борнмута" в четверг. Энес пострадал во время контакта с одним из своих партнеров по команде.

Теперь 27-летнему игроку сборной Турции предстоит операция, а восстановление займет многие месяцы, сообщает BBC.

"Борнмут" только прошлым летом выкупил Унала у "Хетафе" за 13 миллионов фунтов после шести месяцев аренды.

Таким образом, Унал, забивший два гола в 17 матчах этого сезона, составит компанию в лазарете "Борнмута" нападающему Эванилсону, который получил перелом стопы против "Эвертона" в минувшую субботу.


Метки Борнмут, травмы, Унал

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 20:00

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