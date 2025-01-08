"Вест Хэм" объявил об увольнении Лопетеги

Хулен Лопетеги "Вест Хэм" официально объявил об увольнении своего главного тренера Хулена Лопетеги.

Лопетеги только прошлым летом возглавил "Вест Хэм", придя на место Дэвида Мойеса, с которым клуб решил не продлевать контракт.

Под своего нового рулевого "Вест Хэм" потратил около 130 миллионов фунтов на летние трансферы, однако "молотобойцы" провалили старт сезона.

Поражение 4:1 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу стало девятым для "Вест Хэма" в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и на этом терпение боссов лондонского клуба лопнуло.

"Первая половина сезона 2024/25 не совпала с амбициями клуба, и поэтому клуб принял меры в соответствии со своими целями", — гласит заявление "Вест Хэма".

Лопетеги, прежде поработавший в Англии с "Вулверхэмптоном", оставляет "Вест Хэм" на 14-м месте в Премьер-Лиге, в семи очках над зоной вылета.

Ожидается, что в скором времени на место 58-летнего испанца будет назначен Грэм Поттер.


Метки Вест Хэм, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 19:00

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