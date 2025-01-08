"Вест Хэм" объявил об увольнении Лопетеги
"Вест Хэм" официально объявил об увольнении своего главного тренера Хулена Лопетеги.
Лопетеги только прошлым летом возглавил "Вест Хэм", придя на место Дэвида Мойеса, с которым клуб решил не продлевать контракт.
Под своего нового рулевого "Вест Хэм" потратил около 130 миллионов фунтов на летние трансферы, однако "молотобойцы" провалили старт сезона.
Поражение 4:1 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу стало девятым для "Вест Хэма" в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и на этом терпение боссов лондонского клуба лопнуло.
"Первая половина сезона 2024/25 не совпала с амбициями клуба, и поэтому клуб принял меры в соответствии со своими целями", — гласит заявление "Вест Хэма".
Лопетеги, прежде поработавший в Англии с "Вулверхэмптоном", оставляет "Вест Хэм" на 14-м месте в Премьер-Лиге, в семи очках над зоной вылета.
Ожидается, что в скором времени на место 58-летнего испанца будет назначен Грэм Поттер.
08.01.2025 19:00
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