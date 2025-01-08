"Атлетико" интересуется Гарначо

Испанский "Атлетико" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Только накануне появилась информация, что "Юнайтед" открыт к продаже абсолютно каждого своего игрока, включая тех, кто прежде считался неприкасаемым.



"Юнайтед" находится под давлением правил финансового фейр-плей, и в этом отношении для "красных дьяволов" особенно выгодны продажи доморощенных игроков вроде Гарначо.



По информации talkSPORT, этой ситуацией надеется воспользоваться "Атлетико", который в данный момент ведет упорную борьбу с "Реалом" за титул Ла Лиги.



Будучи юниором, Гарначо провел некоторое время в системе "Атлетико", поэтому 20-летнего аргентинца хорошо знают в Мадриде.



Добавим, в праздничный период Гарначо сыграл лишь 109 минут в пяти матчах "Юнайтед", преимущественно выходя со скамейки запасных.