"Тоттенхэм" проявил интерес к Рэшфорду

"Тоттенхэм" заинтересован в аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В данный момент Рэшфорд идет себе новое пристанище на вторую половину сезона, а брат и агент игрока Дуэйн Майнард начал свое европейское турне, первым делом отправившись на переговоры с "Миланом".



В услугах Рэшфорда также заинтересованы "Ювентус" и дортмундская "Боруссия", однако 27-летнему англичанину не обязательно покидать родную страну.



Как сообщает Daily Mail, очередным претендентом на Рэшфорда стал "Тоттенхэм". "Шпоры" являются второй самой результативной командой в этом сезоне Премьер-Лиги, но текущее положение в таблице обязывает лондонцев искать усиление.