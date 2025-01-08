"Арсенал" добавил Мбемо в шорт-лист своих целей на лето

"Арсенал" добавил вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Мбемо очень ярко проводит этот сезон, забив 13 голов и отдав три результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Игра Мбемо не осталась незамеченной со стороны топ-клубов, и Sky Sport Germany может подтвердить, что "Арсенал" уже задумывается о покупке 25-летнего камеруно-француза.



После окончания этого сезона у Мбемо останется только 12 месяцев по контракту с "Брентфордом", что может упростить согласование трансфера Бриана.