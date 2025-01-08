"Вест Хэм" заинтересован в Дьюсбери-Холле

Кирнан Дьюсбери-Холл "Вест Хэм" заинтересован в приглашении полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Последовав за Энцо Мареской из "Лестера" в "Челси" прошлым летом, Дьюсбери-Холл не смог стать для своего тренера столь же важной фигурой в новом клубе, как был в прошлом.

26-летний англичанин принял участие лишь в пяти матчах Премьер-Лиги за "Челси" и игровую практику в основном получает в Лиге Конференций.

Дьюсбери-Холл уже получил зеленый свет от "Челси" на смену клуба в январе, и возможность заполучить Кирнана заинтересовала "Вест Хэм", утверждает The Independent.

"Челси" готов как продать Дьюсбери-Холла, так и отправить его в аренду, и для "Вест Хэма" второй вариант предпочтительнее.


Метки Вест Хэм, Дьюсбери-Холл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 225

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 08.01.2025 15:16 # selta
    трехкомнатную хату на самарской 200а, с бассейном на крыше и заворачивайте!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: