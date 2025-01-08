Постекоглу: "Даже Салаху было бы сложно в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что даже звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах не смог бы блистать в его команде в данный момент.

Салах, который забил 21 гол в 27 матчах этого сезона, проверит на прочность оборону кризисного "Тоттенхэма" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги в четверг вечером.



В данный момент "Тоттенхэм" занимает только 12-е место в Премьер-Лиге, не зная побед уже четыре матча кряду, и Постекоглу чувствует, что даже Салах затерялся бы в его команде.



"Мо — игрок мирового уровня, но если вы поместите его в нашу команду в данный момент, я не уверен, что он будет оказывать такое же влияние, учитывая ситуацию, в которой мы находимся как коллектив".



"Он играет за великолепную команду, которая в данный момент неудержима. Я осмелюсь сказать, что и Сонни (Сон Хен Мин) обеспечивал бы внушительное количество голов, если поместить его в состав "Ливерпуля".



"В данный момент нашим игрокам сложно, они чрезвычайно упорно стараются быть лучшей версией себя", — цитирует Постекоглу Sky Sports.