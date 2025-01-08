Светская хроника за среду

Светская хроника Саудовские клубы хотят Дарвина Нуньеса. "Арсенал" не сможет купить Нико Уильямса в январе. Михаила Мудрика бросила девушка из России. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес вызывает интерес клубов из Саудовской Аравии. (Anfield Watch)

"Манчестер Юнайтед" отпустит нападающего Маркуса Рэшфорда в аренду в январе только с обязательством по выкупу. (Daily Mail)

"Юнайтед" находится среди клубов, заинтересованных в аренде нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (The Telegraph)

Полузащитник "Юнайтед" Каземиро передумал насчет Саудовской Аравии и теперь готов к переезду на Ближний Восток. (talkSPORT)

"Юнайтед" хочет приобрести левого защитника Милоша Керкеза, но установленная за 22-летнего венгра цена в 40 миллионов фунтов может оказаться чрезмерной для "красных дьяволов". (TEAMtalk)

"Манчестер Сити" пока не вступал в переговоры с "Айнтрахтом" о покупке нападающего Омара Мармуша и не выдвигал своих предложений. (Sky Sport Germany)

Дортмундская "Боруссия" следит за полузащитником "Челси" Кэрни Чуквуэмекой. (Sky Sport Germany)

"Арсенал" не сможет заполучить вингера "Атлетика" Нико Уильямса в январе. (talkSPORT)

"Эвертон" начал переговоры с "Астон Виллой" о покупке вингера Джейдена Филоджина. (Fabrizio Romano)

"Кристал Пэлас" и "Ипсвич" улучшат до 20 млн. фунтов свои предложения по вингеру "Мидлсбро" Бену Доаку, который принадлежит "Ливерпулю". (The Guardian)

"Палмейрас" пока не договорился с "Фулхэмом" о покупке полузащитника Андреса Перейры. (Fabrizio Romano)

"Борнмут" готов отправить в аренду крайнего защитника Макса Ааронса, который интересен "Лиллю". (Daily Mail)

"Вулверхэмптон" и "Борнмут" интересуются полузащитником "Челси" Ренату Вейгой. (Daily Mail)

"Саутгемптон" ожидает предложений по крайнему защитнику Кайлу Уолкер-Питерсу, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)

"Вест Хэм" договорился с защитником "Арсенала" Кираном Тирни. (Graeme Bailey)

Другое

Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну недоволен стартовым предложением своего клуба о новом контракте. (Manchester Evening News)

Ола Айна, Крис Вуд и Мурильо близки к новым контрактам с "Ноттингем Форест". (Sky Sports)

После увольнения Уэйна Руни с поста главного тренера "Плимут" пригласил на собеседование Дэвида Вагнера. (talkSPORT)

Владельцы "Ливерпуля" из FSG не получали никаких запросов от Илона Маска насчет покупки клуба. (Sky Sports)

Российская фитнес-модель Виолетта Берт бросила вингера "Челси" Михаила Мудрика. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1195

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Последние комментарии:




  1. memfis63 08.01.2025 12:53 # memfis63
    забавно как Трамп настраивает у либшизы е6ла в 4к, но это мелочи

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  2. hachidlo 08.01.2025 12:46 # hachidlo
    “Все лохлы отправляются в Казахстан» (с) цитата манкурта ухилянта-релоканта.

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  3. narcot 08.01.2025 12:39 # narcot
    к сожалению, это правда кеееек


    https://ibb.co/52FHq5Q

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  4. memfis63 08.01.2025 12:35 # memfis63
    подскажите как хохлы смогли выбрать себе президента ,который прямым текстом заявлял ,что употреблят наркотики каждый день ?

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  5. narcot 08.01.2025 12:23 # narcot
    лохлих выше думает, что трампу кто-то даст добро на военные действия))

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  6. memfis63 08.01.2025 12:22 # memfis63
    все 10 лет кукарекали ,что РФ ударит по ЕС

    2025 год Трам не отрицает, что при помощи армии и экономических санкций вернет Гренландию в родную ...



    что на это ответило е6ло из ольши : "это тебе не рабсейская педерация"


    аахахха ,сука конченные вы дауны ахахахха ,как я с вам ору

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  7. memfis63 08.01.2025 12:10 # memfis63
    ГРЕНЛАНДИЯ- законная территория США :)

    ради свободного мира забирают Гренландию, Канаду, Мексику и Панамский канал :)

    пример РФ касательно окраины оказался заразительным

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  8. liverpyl 08.01.2025 12:03 # liverpyl
    пенсы глиномесы
    месят глину дружно дружно

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