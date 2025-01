Светская хроника за среду

Саудовские клубы хотят Дарвина Нуньеса. "Арсенал" не сможет купить Нико Уильямса в январе. Михаила Мудрика бросила девушка из России. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес вызывает интерес клубов из Саудовской Аравии. (Anfield Watch)



"Манчестер Юнайтед" отпустит нападающего Маркуса Рэшфорда в аренду в январе только с обязательством по выкупу. (Daily Mail)



"Юнайтед" находится среди клубов, заинтересованных в аренде нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (The Telegraph)



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро передумал насчет Саудовской Аравии и теперь готов к переезду на Ближний Восток. (talkSPORT)



"Юнайтед" хочет приобрести левого защитника Милоша Керкеза, но установленная за 22-летнего венгра цена в 40 миллионов фунтов может оказаться чрезмерной для "красных дьяволов". (TEAMtalk)



"Манчестер Сити" пока не вступал в переговоры с "Айнтрахтом" о покупке нападающего Омара Мармуша и не выдвигал своих предложений. (Sky Sport Germany)



Дортмундская "Боруссия" следит за полузащитником "Челси" Кэрни Чуквуэмекой. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" не сможет заполучить вингера "Атлетика" Нико Уильямса в январе. (talkSPORT)



"Эвертон" начал переговоры с "Астон Виллой" о покупке вингера Джейдена Филоджина. (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" и "Ипсвич" улучшат до 20 млн. фунтов свои предложения по вингеру "Мидлсбро" Бену Доаку, который принадлежит "Ливерпулю". (The Guardian)



"Палмейрас" пока не договорился с "Фулхэмом" о покупке полузащитника Андреса Перейры. (Fabrizio Romano)



"Борнмут" готов отправить в аренду крайнего защитника Макса Ааронса, который интересен "Лиллю". (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" и "Борнмут" интересуются полузащитником "Челси" Ренату Вейгой. (Daily Mail)



"Саутгемптон" ожидает предложений по крайнему защитнику Кайлу Уолкер-Питерсу, чей контракт истекает в конце сезона. (Football Insider)



"Вест Хэм" договорился с защитником "Арсенала" Кираном Тирни. (Graeme Bailey)



Другое



Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну недоволен стартовым предложением своего клуба о новом контракте. (Manchester Evening News)



Ола Айна, Крис Вуд и Мурильо близки к новым контрактам с "Ноттингем Форест". (Sky Sports)



После увольнения Уэйна Руни с поста главного тренера "Плимут" пригласил на собеседование Дэвида Вагнера. (talkSPORT)



Владельцы "Ливерпуля" из FSG не получали никаких запросов от Илона Маска насчет покупки клуба. (Sky Sports)



Российская фитнес-модель Виолетта Берт бросила вингера "Челси" Михаила Мудрика. (The Sun)