Скоулз обрушился с критикой на Рэтклиффа

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обрушился с критикой на совладельца "красных дьяволов" сэра Джима Рэтклиффа.

Компания Рэтклиффа Ineos согласовала приобретение 27.7% акций "Юнайтед" в декабре 2023, в прошлом месяце увеличив свою долю.



За это время Рэтклифф и нанятые им руководители приняли ряд непопулярных и противоречивых решений, но больше всего Скоулза расстраивает повышение цен на билеты.



"Ineos у руля уже почти год, и от них исходит только негатив. Я не могу вспомнить ничего позитивного, что бы они сделали для этого футбольного клуба".



"Ситуация на футбольном поле становится только хуже, так почему бы им не сказать, что они сделают билеты дешевле? Почему бы не дать нам хоть какой-нибудь позитив? Как можно просить фанатов "Манчестер Юнайтед" платить больше денег, когда на футбольном поле творится такое?"



"Почему владельцы устанавливают такие цены за то, что мы наблюдаем? По соотношению цены и качества зрелища мы, наверное, проводим свой худший сезон в Премьер-Лиге, и они осмелились повысить цены".



"В этом футбольном клубе не происходит ничего позитивного. Команда выглядит посредственно. Они не делают ничего для фанатов".



"Мы сравнивали сэра Джима Рэтклиффа со всеми этими американцами и говорили, что он является фанатом "Юнайтед" с детства и вырос в районе Манчестера, но он все равно повышает цены. Это просто показывает, что им плевать", — цитирует Скоулза ESPN.