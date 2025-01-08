Представители Рэшфорда отправились на переговоры с "Миланом"

Представители нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда отправились на переговоры с итальянским "Миланом".

Как известно, "Юнайтед" открыт к расставанию с Рэшфордом в зимнее трансферное окно, но Маркус, вероятно, отправится лишь в аренду.



По информации The Athletic, во вторник Дуэйн Майнард, брат и агент 27-летнего игрока сборной Англии, вылетел в Милан, чтобы лично встретиться с руководством "россонери".



В данный момент переговоры с "Миланом" находятся на ранней стадии, вдобавок в ближайшие дни лагерь Рэшфорда в ближайшие дни собирается побеседовать с другими заинтересованными клубами, включая "Ювентус" и дортмундскую "Боруссию".