"Челси" ищет покупателей на ряд игроков, чтобы вернуть Гехи

"Челси" ищет покупателей на ряд своих игроков, чтобы на вырученные деньги приобрести защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

"Челси" задумался о возвращении Гехи, которого "синие" продали в "Пэлас" за 20 миллионов фунтов в 2021 году, после травм Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.



Обратный трансфер Гехи выглядит дорогим и сложным, и для его осуществления "Челси" пришлось бы кем-нибудь пожертвовать.



Как сообщает The Telegraph, в жертву могут быть принесены Кирнан Дьюсбери-Холл, который только прошлым летом был куплен у "Лестера" за 30 млн. фунтов и который находится на радаре у "Вест Хэма", Кэрни Чуквуэмека, контракт которого предусматривает отступные в 40 млн. фунтов, Аксель Дисаси, который не подходит для игрового стиля главного тренера "Челси" Энцо Марески, и Чезаре Казадеи, к которому существует интерес из Голландии, Франции и Италии.



Также "Челси" может использовать в качестве разменной монеты арендуемого "Пэлас" Трево Чалобу — или досрочно вернуть того вместо покупки Гехи.