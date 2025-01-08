"Челси" ищет покупателей на ряд игроков, чтобы вернуть Гехи
"Челси" ищет покупателей на ряд своих игроков, чтобы на вырученные деньги приобрести защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
"Челси" задумался о возвращении Гехи, которого "синие" продали в "Пэлас" за 20 миллионов фунтов в 2021 году, после травм Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.
Обратный трансфер Гехи выглядит дорогим и сложным, и для его осуществления "Челси" пришлось бы кем-нибудь пожертвовать.
Как сообщает The Telegraph, в жертву могут быть принесены Кирнан Дьюсбери-Холл, который только прошлым летом был куплен у "Лестера" за 30 млн. фунтов и который находится на радаре у "Вест Хэма", Кэрни Чуквуэмека, контракт которого предусматривает отступные в 40 млн. фунтов, Аксель Дисаси, который не подходит для игрового стиля главного тренера "Челси" Энцо Марески, и Чезаре Казадеи, к которому существует интерес из Голландии, Франции и Италии.
Также "Челси" может использовать в качестве разменной монеты арендуемого "Пэлас" Трево Чалобу — или досрочно вернуть того вместо покупки Гехи.
08.01.2025 09:00
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