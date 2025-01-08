Артета винит в поражении от "Ньюкасла" игровой мяч

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что в поражении его команды от "Ньюкасла" частично виноват игровой мяч.

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. "Канониры" нанесли 23 удара, но лишь три из них пришлись в створ.



Сбившийся прицел у своих игроков Артета объясняет тем, что в Кубке Лиги играют мячом от Puma, а не привычной по Премьер-Лиге сферой от Nike.



"Как я могу помочь своим игрокам? Никак, просто дать им указания или подсказки, как они могут быть лучше".



"Помимо всего прочего, мы много раз били выше перекладины. Это непросто, потому что эти мячи летят высоко. Так что есть детали, в которых мы можем быть лучше".



"Матч закончился, результат уже не изменить, и нам нужно думать о следующем матче. Таков наш мир, такова наша реальность".



"Что особенного в этом мяче? Он просто другой. Он очень отличается от мяча Премьер-Лиги, и к этому нужно адаптироваться, потому что он летит по-другому. Когда касаешься мяча, то у него очень другое сцепление, и к этому тоже нужно адаптироваться", — цитирует Артету Evening Standard.