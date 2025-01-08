Росицки — фаворит на роль нового спортивного директора "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки является фаворитом на роль следующего спортивного директора лондонского клуба.

Напомним, в ноябре "Арсенал" объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора. Ожидается, что бразилец перейдет на работу к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису, когда исполнит свои обязательства перед "канонирами".



С работой в "Арсенале" связывали многих специалистов, однако The Guardian стало известно, что лондонцы склоняются к назначению Росицки, который с 2018 года трудится спортивным директором пражской "Спарты".



Будучи игроком, Росицки провел 10 лет в "Арсенале". Томашу довелось делить раздевалку с главным тренером Микелем Артетой и управляющим академией "канониров" Пером Мертезакером. С обоими 44-летний чех остается в близких отношениях.



В данный момент обязанности спортивного директора "Арсенала" исполняет Джейсон Айто, заместитель Эду, однако в клубе считают Росицки более подходящим кандидатом.



Росицки предпочитает доработать этот сезон в "Арсенале", и боссы "Арсенала" готовы подождать.