"Вест Хэм" близок к назначению Поттера
"Вест Хэм" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.
В данный момент главным тренером "Вест Хэма" остается Хулен Лопетеги, хотя еще в понедельник поползли слухи о том, что лондонский клуб принял решение его уволить.
И хотя накануне Лопетеги все еще был на своем месте и провел тренировку команды, The Independent ожидает, что в среду утром Хулен будет уведомлен о своем увольнении.
У "Вест Хэма" уже практически готова замена Лопетеги, потому что "молотобойцы" совершили прорыв в переговорах с Поттером, который находится без работы 20 месяцев.
Предполагается, что Поттер заключит с "Вест Хэмом" контракт до конца сезона с опцией продления на два года.
Предыдущим местом работы Поттера был "Челси", откуда Грэм был уволен в апреле 2023, через семь месяцев после подписания пятилетнего контракта.
08.01.2025 06:00
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