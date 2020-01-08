"Вест Хэм" близок к назначению Поттера

Грэм Поттер "Вест Хэм" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.

В данный момент главным тренером "Вест Хэма" остается Хулен Лопетеги, хотя еще в понедельник поползли слухи о том, что лондонский клуб принял решение его уволить.

И хотя накануне Лопетеги все еще был на своем месте и провел тренировку команды, The Independent ожидает, что в среду утром Хулен будет уведомлен о своем увольнении.

У "Вест Хэма" уже практически готова замена Лопетеги, потому что "молотобойцы" совершили прорыв в переговорах с Поттером, который находится без работы 20 месяцев.

Предполагается, что Поттер заключит с "Вест Хэмом" контракт до конца сезона с опцией продления на два года.

Предыдущим местом работы Поттера был "Челси", откуда Грэм был уволен в апреле 2023, через семь месяцев после подписания пятилетнего контракта.


Метки Вест Хэм, Лопетеги, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 166

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 08.01.2025 06:11 # chelsea88
    Очередной шарлатан, как сэм будет по клубам ходить теперь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: