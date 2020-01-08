"Вест Хэм" близок к назначению Поттера

"Вест Хэм" близок к назначению Грэма Поттера своим новым главным тренером.

В данный момент главным тренером "Вест Хэма" остается Хулен Лопетеги, хотя еще в понедельник поползли слухи о том, что лондонский клуб принял решение его уволить.



И хотя накануне Лопетеги все еще был на своем месте и провел тренировку команды, The Independent ожидает, что в среду утром Хулен будет уведомлен о своем увольнении.



У "Вест Хэма" уже практически готова замена Лопетеги, потому что "молотобойцы" совершили прорыв в переговорах с Поттером, который находится без работы 20 месяцев.



Предполагается, что Поттер заключит с "Вест Хэмом" контракт до конца сезона с опцией продления на два года.



Предыдущим местом работы Поттера был "Челси", откуда Грэм был уволен в апреле 2023, через семь месяцев после подписания пятилетнего контракта.